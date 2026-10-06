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Спорт Уик-Энд

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Юрий БЕЛОУС: Мелёхин слишком брутальный и жёсткий, легко может удалиться. А Осипенко объехали, как на мотоцикле

Юрий БЕЛОУС: Мелёхин слишком брутальный и жёсткий, легко может удалиться. А Осипенко объехали, как на мотоцикле

Этот цикл товарищеских матчей получился очень информативным. Думаю, Карпин сделает правильные выводы По горячим следам матча Россия - Нигерия «Спорт уик-энд» побеседовал с вице-президентом московского «Локомотива», экс-гендиректором ФК «Москва» и «Ростова» Юрием Белоусом.

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