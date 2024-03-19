Цены на нефть упали из-за России

Цены на нефть упали во вторник из-за перспективы роста поставок из России. Кроме того, на котировки давит более медленный, чем ожидалось, спрос в перерабатывающих секторах (таких как производство авиакеросина) и осторожность инвесторов в преддверии решения ФРС по процентным ставкам в США.