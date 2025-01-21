Курский депутат Германова: «Вейпы запретить совсем!»

- Знаю, что большинство россиян меня поддержат. Когда в Госдуме мы принимали закон об ограничении продажи электронных сигарет несовершеннолетним, было очевидно, что решение этой проблемы доведем до конца, - сказала курянка.
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