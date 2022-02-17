Чемпионов по бальным танцам готовят в Текстильщиках

Фото: предоставлено СТК «Алеко» КЦ «Москвич»Танцевальный спорт — один из самых красивых. О том, как разглядеть будущего мастера, стоит ли с детства пытаться вырастить чемпиона и к чему готовиться родителям юного танцора, рассказала окружному изданию «Юго-Восточный Курьер» руководитель танцевально-спортивного клуба «Алеко» при культурном центре «Москвич» лауреат всероссийских конкурсов исполнителей бальных танцев Галина Гулай.