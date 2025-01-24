В Архангельске задержали 39-летнюю «закладчицу»

При себе у женщины нашли 26 свертков с неизвестным веществом, которое экспертиза позже признала наркотическим средствомБезработную жительницу Маймаксанского округа задержали на технологической дороге неподалеку от улицы Южная.
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