Немецкий тренер покинет Олимпиаду в Токио из-за расистского скандала. Он сравнил спортсменов из Алжира и Эритреи с погонщиками верблюдов

Немецкий тренер по велоспорту Патрик Мостер покинет Олимпиаду в Токио из-за расистского сканадала. Такое решение приняла Федерация велосипедного спорта Германии, а причиной стали высказывания тренера во время олимпийской велошоссейной гонки.
Немецкий тренер по велоспорту Патрик Мостер покинет Олимпиаду в Токио из-за расистского сканадала. Такое решение приняла Федерация велосипедного спорта Германии, а причиной стали высказывания тренера во время олимпийской велошоссейной гонки.
Свежие комментарии