NCIS: Origins To Reunite Gibbs And DiNozzo For First Time In 10 Years — Get First Look And Airdate

NCIS' Mark Harmon and Michael Weatherly will reunite as Gibbs and DiNozzo for the first time in 10 years - see first-look photo and get airdate.
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