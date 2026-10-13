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NCIS: Origins To Reunite Gibbs And DiNozzo For First Time In 10 Years — Get First Look And Airdate

NCIS: Origins To Reunite Gibbs And DiNozzo For First Time In 10 Years — Get First Look And Airdate

NCIS' Mark Harmon and Michael Weatherly will reunite as Gibbs and DiNozzo for the first time in 10 years - see first-look photo and get airdate.

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