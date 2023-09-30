Куда сходить: интересные мероприятия 1 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Усадьба Кесслеров-Ферсмана (Симферопольский район, с. Ферсманово, ул. Учительская, 1б) «Electric-Piano-Duet», 6+ 1 октября, 16:00 На музыкальном веере гости услышат музыку русских и немецких композиторов в авторской интерпретации Алины Аухадиевой и Олега Никулина – семейного дуэта Electric-Piano-Duet.
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