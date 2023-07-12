Morgan Stanley объяснил, почему акции британских компаний самые дешевые в мире

Экономисты американского инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что уже и так сильно подешевевшие британские активы продолжат и дальше снижаться в цене и сделают британские акции и облигации самыми дешевыми в мире относительно доходности.
Экономисты американского инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что уже и так сильно подешевевшие британские активы продолжат и дальше снижаться в цене и сделают британские акции и облигации самыми дешевыми в мире относительно доходности.
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