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Morgan Stanley объяснил, почему акции британских компаний самые дешевые в мире

Morgan Stanley объяснил, почему акции британских компаний самые дешевые в мире

Экономисты американского инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что уже и так сильно подешевевшие британские активы продолжат и дальше снижаться в цене и сделают британские акции и облигации самыми дешевыми в мире относительно доходности.

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