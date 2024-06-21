Росатом: в России к 2030 году создадут компьютер мощностью свыше 100 кубитов

В 2024 году российские разработчики презентуют квантовый компьютер на 50 кубитов. Устройство вдвое мощнее создадут к концу десятилетия, сообщил РИА «Новости» сооснователь Российского квантового центра, советник гендиректора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.
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