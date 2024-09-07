Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования женщины в результате наезда электросамокатом в Краснодарском крае

В социальных медиа сообщается, что в городе Сочи женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, получила травмы в результате наезда на нее двух подростков, передвигавшихся на электросамокате.
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