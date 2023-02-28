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Китай начал использование своего пассажирского самолета. Когда ждать российский МС-21?

Китай начал использование своего пассажирского самолета. Когда ждать российский МС-21?

Пассажирский C919 должен вылететь 28 февраля в 9:45 утра из Шанхая в Пекин и вернуться обратно. Насколько лайнер будет востребован и когда свои коммерческие перевозки начнет российский МС-21?Первый С919 получил один из крупнейших китайских авиаперевозчиков China Eastern Airlines.

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