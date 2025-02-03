Ульяновски: «Драгалин разрушила миф о честном правлении PAS»

Глава Антикоррупционной прокуратуры (PA) Вероника Драгэлин поставила под сомнение основной тезис правящей партии PAS о честном и неприкасаемом управлении, заявив о подозрениях в коррупции среди действующих чиновников.
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