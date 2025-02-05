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Журналист Боуз осудил ответ Зеленского Трампу по редкоземельным металлам

Журналист Боуз осудил ответ Зеленского Трампу по редкоземельным металлам

Ирландский журналист Чейз Боуз в своем аккаунте в соцсети X раскритиковал ответ президента Украины Владимира Зеленского на предложение президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на помощь Киеву.

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