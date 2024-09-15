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Times: В Британии призывают разрешить ВСУ бить вглубь РФ без одобрения США

Times: В Британии призывают разрешить ВСУ бить вглубь РФ без одобрения США

Более четырех предыдущих председателей Министерства обороны Британии, а также экс-премьер-министр государства Борис Джонсон выступили с рекомендацией позволить Вооруженным силам Украины атаковать территории в глубине Российской Федерации, даже в случае если нужно будет отказаться от выполнения обязательств перед Штатами.

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Комментарии
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Eduard
Скоро по Лондону шарахнут.Правда крысы как Джонсон спрячутся в бункер,а народ будит в руинах жить!
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12 час.

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