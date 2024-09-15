Более четырех предыдущих председателей Министерства обороны Британии, а также экс-премьер-министр государства Борис Джонсон выступили с рекомендацией позволить Вооруженным силам Украины атаковать территории в глубине Российской Федерации, даже в случае если нужно будет отказаться от выполнения обязательств перед Штатами.