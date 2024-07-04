Конфискованные таможней под Волгоградом ролики переданы детям ЛНР

Незадекларированные товары попали на территорию страны в двух фурах еще в декабре прошлого года. фото: пресс-служба Астраханской таможни--> Крупную партию роликовых коньков из-за рубежа волгоградская мобильная группа Астраханской таможни конфисковала еще зимой.