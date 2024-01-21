Стартовало строительство школы на 1,1 тыс. мест на территории ЖК «Одинбург» в Одинцове

Началось строительство школы на 1,1 тысячи мест на территории ЖК «Одинбург» в Одинцове. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии