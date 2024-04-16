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Никто не ставит на дохлую лошадь, или Почему США не хотят давать денег Зеленскому

Никто не ставит на дохлую лошадь, или Почему США не хотят давать денег Зеленскому

Сегодня (пока ещё) президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон «О мобилизации», который я бы, скорее, назвал, законом «о рекрутском наборе», ибо с учётом методов, которыми проводятся так называемые мобилизационные мероприятия, а также отсутствия в законе упоминания о демобилизации, попадание в ряды ВСУ становится для «маленького украинца» (так своих сограждан любил ласково называть президент-пчеловод Виктор Ющенко) билетом в один конец.

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