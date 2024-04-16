Никто не ставит на дохлую лошадь, или Почему США не хотят давать денег Зеленскому

Сегодня (пока ещё) президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон «О мобилизации», который я бы, скорее, назвал, законом «о рекрутском наборе», ибо с учётом методов, которыми проводятся так называемые мобилизационные мероприятия, а также отсутствия в законе упоминания о демобилизации, попадание в ряды ВСУ становится для «маленького украинца» (так своих сограждан любил ласково называть президент-пчеловод Виктор Ющенко) билетом в один конец.