Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) У зумеров альферов спросили про сленг 90-ых. P.S. Я до сих пор теряюсь в терминах: зумеры,альфер.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) У зумеров альферов спросили про сленг 90-ых. P.S. Я до сих пор теряюсь в терминах: зумеры,альфер.
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