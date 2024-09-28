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Новое поколение бюджетного хита от Samsung. Samsung Galaxy A16 сертифицирован FCC и TUV Rheinland: 5000 мА·ч, 18 Вт и 6 лет обновлений

Новое поколение бюджетного хита от Samsung. Samsung Galaxy A16 сертифицирован FCC и TUV Rheinland: 5000 мА·ч, 18 Вт и 6 лет обновлений

Samsung скоро выпустит на рынок Galaxy A16, который призван сменить суперпопулярный Galaxy A15. На данный момент новинка засветилась в базах регуляторов FCC и TUV Rheinland, за счет чего раскрыта емкость аккумуляторной батареи и мощность зарядки: 5000 мАч и 18 Вт соответственно.

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