Новое поколение бюджетного хита от Samsung. Samsung Galaxy A16 сертифицирован FCC и TUV Rheinland: 5000 мА·ч, 18 Вт и 6 лет обновлений

Samsung скоро выпустит на рынок Galaxy A16, который призван сменить суперпопулярный Galaxy A15. На данный момент новинка засветилась в базах регуляторов FCC и TUV Rheinland, за счет чего раскрыта емкость аккумуляторной батареи и мощность зарядки: 5000 мАч и 18 Вт соответственно.