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Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча»

Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча»

Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси в понедельник, 30 октября, на церемонии награждения в Париже стал лучшим футболистом мира и обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз, – сообщает журналом France Football.

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