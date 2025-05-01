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Иркутск Сегодня

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В 26 муниципалитетах Приангарья действуют ограничения на продажу алкоголя на майские праздники

В 26 муниципалитетах Иркутской области с 1 по 9 мая действуют ограничения на розничную продажу алкоголя в местах проведения мероприятий, посвященных 80-летию Победы, и в радиусе 100 метров от них, сообщает пресс-служба областного правительства.

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