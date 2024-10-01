Россия не намерена пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения

Правительство России не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, которые будут обнулены с 1 января 2025 года, пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявления замминистра финансов Алексея Сазанова.
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