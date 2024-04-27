Петербург улучшил позиции в рейтинге регионов РФ с индексом административного давления

Город поднялся на 11-е место Петербург в 2023 году существенно улучшил свой рейтинг, поднявшись на 11-е место с 70-го из 85 регионов России с индексом административного давления – 3,15 (улучшение на 2,05 балла).
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