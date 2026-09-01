Два человека разбились в Южно-Сахалинске при падении параплана

В Южно-Сахалинске при падении параплана погибли два человека. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. Личности погибших неизвестны.
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