Суд призвал новосибирцев объединиться против СГК после коммунальных аварий

Предложение о присоединении к коллективному иску, предъявленному к ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в интересах группы лиц, в чьих домах было отключено теплоснабжение в результате аварий на магистральных теплосетях в январе 2024 года, появилось на сайте Центрального районного суда Новосибирска.