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Царьград

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Форум "ТАЙМ" в Казани запланировал рост торговли до $100 млрд

Форум "ТАЙМ" в Казани запланировал рост торговли до $100 млрд

В Казани с 14 по 17 октября пройдет российско-индийский бизнес-форум "TIME", направленный на укрепление сотрудничества и увеличение товарооборота до $100 млрд.

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