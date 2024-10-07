Родные теробороновцев в Николаеве требуют вывести бригаду из смертельного «котлована»

В Николаеве родственники печально известной 123 отдельной бригады ТРО ВСУ вышли к горсовету на митинг с требованиями дать солдатам оружие или вывести подразделения из-под Угледара, освобождённого российскими войсками на прошлой неделе.
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