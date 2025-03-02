«Газпром-Югра» одержал седьмую победу подряд и приблизился к лидеру чемпионата России по футзалу

В рамках 19-го тура регулярного Чемпионата России по футзалу «Газпром-Югра» у себя дома вначале обыграл «Новую генерацию» из Сыктывкара со счетом 4:0, а затем разгромил 10:3, одержав свою самую крупную победу в сезоне.