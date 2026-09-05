Председателю СК России представят доклад по информации о смертельном ДТП в Ярославской области

В средствах массовой информации и социальных медиа широкое распространение получила информация о том, что 18-летний водитель автомобиля, не имея водительского удостоверения, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, совершил наезд на группу граждан на остановке общественного транспорта на Тутаевском шоссе в Ярославле.