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Происшествия

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Председателю СК России представят доклад по информации о смертельном ДТП в Ярославской области

Председателю СК России представят доклад по информации о смертельном ДТП в Ярославской области

В средствах массовой информации и социальных медиа широкое распространение получила информация о том, что 18-летний водитель автомобиля, не имея водительского удостоверения, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, совершил наезд на группу граждан на остановке общественного транспорта на Тутаевском шоссе в Ярославле.

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