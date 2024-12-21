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Экс-жена Кейта Бальде об измене бывшего мужа с Вандой Нарой: «У Икарди есть доказательства. Ванда присылала мне совместные фото с Бальде»

В январе 2023 года стало известно, что Икарди подозревает Ванду в измене с Кейта Бальде, с которым вместе выступал за «Интер» в сезоне-2018/19.

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