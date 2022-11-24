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Челябинский мэр объявила об увеличении количества платных парковочных мест

Челябинский мэр объявила об увеличении количества платных парковочных мест

Городские власти считают, что это поможет сделать проект рентабельным.Наталья Котова в среду, 23 ноября, в прямом эфире Центра управления регионом заявила, что проект по созданию платных муниципальных парковок в областном центре находится в работе.

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