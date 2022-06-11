Почему нет достойных женщин? Мужчинам не из кого выбирать

Вы согласны с тем,что в снг как таковых достойных женщин нет? Точнее достойные женщины есть,но их максимально мало и мужчинам просто не из кого выбирать? В то время у женщин выбор из мужчин огромный и это ещё с учётом того,что в снг до сих пор есть «мужчина должен платить на первом свидании, дарить цветы, а женщина ничего никому не должна»То есть к женщинам требований никаких,их НОЛЬ,женщины расслабились и знают,что даже если они ничего из себя не представляют,кто-нибудь их все равно подберет и в 99% это будет достаточно не плохой мужчина.