Более 6,5 тысяч тамбовских медиков получают специальную социальную выплату

В Тамбовской области 6542 медицинских работника получают социальную выплату. Ее размер варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей, в зависимости от численности населенного пункта, вида медорганизации и категории специалиста, сообщили в региональном отделении СФР.
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