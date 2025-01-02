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Почему немеют конечности тела?

Почему немеют конечности тела?

По разным причинам — иногда это симптом болезни Онемение конечностей (парестезия) наблюдается при длительном сдавливании нервного ствола, при нарушении кровообращения в конечности («отсиженная» или «отлежанная» рука или нога) или переохлаждении.

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Комментарии
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Александр Соломон
какой ужасть
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