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Кормье ожидает, что Топурия станет новой глобальной звездой ММА: «Ему придется тащить Евлоева и Лопеса к большим цифрам»

«Чтобы занять место предыдущего поколения, нужно побить его. И теперь Илии забирает хайп у Волкановски и Холлоуэя, особенно если Топурия побьет Волка в реванше.

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