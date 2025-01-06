Переговоры с Трампом, извинения Лукашенко и матерные выражения: Зеленский дал интервью американскому журналисту Фридману

Daily Storm собрал главное из беседыПрезидент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором они обсудили инаугурацию Трампа, возможные переговоры и звонок Лукашенко в первые дни СВО.
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