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Переговоры с Трампом, извинения Лукашенко и матерные выражения: Зеленский дал интервью американскому журналисту Фридману

Переговоры с Трампом, извинения Лукашенко и матерные выражения: Зеленский дал интервью американскому журналисту Фридману

Daily Storm собрал главное из беседыПрезидент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором они обсудили инаугурацию Трампа, возможные переговоры и звонок Лукашенко в первые дни СВО.

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