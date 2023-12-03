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Управление полиции Талдыкоргана возглавил Ернар Ширбаев

Управление полиции Талдыкоргана возглавил Ернар Ширбаев

Приказом МВД РК Управление полиции Талдыкоргана возглавил Ернар Ширбаев, передаёт inАlmaty.kz.  Новый руководитель талдыкорганской городской полиции имеет специальное звание подполковника полиции и ранее занимал должность начальника Аксуской районной полиции в области Жетісу.

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