Приказом МВД РК Управление полиции Талдыкоргана возглавил Ернар Ширбаев, передаёт inАlmaty.kz. Новый руководитель талдыкорганской городской полиции имеет специальное звание подполковника полиции и ранее занимал должность начальника Аксуской районной полиции в области Жетісу.
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