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Царьград

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7 вещей в доме, которые мешают вам полноценно высыпаться ночью

7 вещей в доме, которые мешают вам полноценно высыпаться ночью

14 июля, в День хаоса и беспорядка, исследуем семь вещей в квартире, которые крадут силы и превращают отдых в вечную разрядку: горы немытой посуды, старые подушки и пыль на полках мешают полноценному сну и утренней бодрости.

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