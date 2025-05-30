«Чикаго» хочет взять Егора Демина, но он может уйти раньше

«Буллз» будут выбирать на драфте-2025 под 12-м номером. Однако, как пишет Chicago Sun Times, есть опасения, что Демина возьмут раньше, так как интерес к нему увеличился этой весной после удачного драфт-комбайна.
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