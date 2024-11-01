Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью с журналистом Такером Карлсоном назвал соперницу по президентской гонке от Демократической партии Камалу Харрис «тупой как пробка».
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