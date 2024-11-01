Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Борис Леонтьев
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Трамп — о Харрис: тупая как пробка

Трамп — о Харрис: тупая как пробка

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью с журналистом Такером Карлсоном назвал соперницу по президентской гонке от Демократической партии Камалу Харрис «тупой как пробка».

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Е-мое... Идиот.
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