Юань на минимуме: Китай перестраивает экономику для нового рывка

Китайский юань достиг минимального уровня по отношению к доллару США с начала 2010 года. За последние три месяца валюта КНР ослабла на 2,9%, что побудило финансовые власти страны принять меры для стабилизации курса.
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