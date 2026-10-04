WooCommerce Personalization That Increases Sales

A returning customer should not have to browse your store as if you have never met. If they repeatedly buy supplies for the same product line, read a certain category, or qualify for wholesale pricing, the store already has useful context.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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