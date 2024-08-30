При взрыве на производстве в Дзержинске двое сотрудников заработали ожоги 

В Дзержинске на территории промышленного производства прогремел взрыв. Пострадали два человека. Трудовая инспекция в Нижегородской области вечером 29 августа сообщила, что несчастный случай произошел на площадке ООО «НПП Орион» в 21.
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