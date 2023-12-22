Минобороны: ВС РФ используют дроны для доставки провизии и снарядов на позиции

Российские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях под Артемовском, начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки снарядов и провизии на позиции в первой линии обороны.
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