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Журналист Блюменталь призвал Зеленского ответить за овации ветерану СС

Журналист Блюменталь призвал Зеленского ответить за овации ветерану СС

Основатель и главред новостного сайта The Grayzone Макс Блюменталь заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского рано или поздно привлекут к ответственности за чествование украинского ветерана дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте.

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