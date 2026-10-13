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Царьград

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Сравнили цены на еду в России и Европе: Сначала удивились. Потом всё стало ясно

Сравнили цены на еду в России и Европе: Сначала удивились. Потом всё стало ясно

Эксперты Росстата сравнили стоимость продуктов в России и странах Евросоюза. Сначала удивились: ряд съестных товаров за границей дешевле, чем у нас.

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