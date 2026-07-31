В России предлагают открывать примирительные центры при церквях

В таких центрах люди смогут получить консультации священников и церковных психологов, чтобы попытаться разрешить спор без обращения в суд В храмах необходимо создать специализированные семейные центры поддержки для пар, которые переживают кризис или находятся на грани развода, сообщил председатель общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов в интервью "Абзацу".