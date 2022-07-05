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В Мордовии расследуют гибель школьника

В Мордовии расследуют гибель школьника

Сотрудники МВД России по Мордовии выясняют обстоятельства смерти 16-летнего подростка. По данным пресс-службы регионального МВД, бездыханное тело юноши было обнаружено сотрудниками МЧС в акватории реки Парца в Зубово-Полянском районе республики.

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