В Мордовии расследуют гибель школьника

Сотрудники МВД России по Мордовии выясняют обстоятельства смерти 16-летнего подростка. По данным пресс-службы регионального МВД, бездыханное тело юноши было обнаружено сотрудниками МЧС в акватории реки Парца в Зубово-Полянском районе республики.