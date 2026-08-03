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ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подготовку взрыва в Ставропольском крае. Задержан мигрант 2001 года рождения, приехавший из государства Центральной Азии, который является приверженцем международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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